CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag verlustreich

So entwickelt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CureVac-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 2,63 EUR ab.

Das Papier von CureVac befand sich um 16:00 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 2,1 Prozent auf 2,63 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CureVac-Aktie bisher bei 2,58 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 2,73 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 90.202 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 47,21 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 26.04.2024 Kursverluste bis auf 2,06 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,54 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 3,90 USD an.

Am 12.11.2024 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 542,57 Mio. USD im Vergleich zu 17,93 Mio. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2025 dürfte CureVac am 21.05.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können CureVac-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,700 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Ausblick: CureVac gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers