CureVac Aktie News: CureVac wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

Die CureVac-Aktie notierte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 3,7 Prozent auf 8,76 USD. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 8,59 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 9,18 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 226.472 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,06 USD markierte der Titel am 21.05.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 129,00 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.12.2022 Kursverluste bis auf 5,63 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 55,60 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 41,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die CureVac-Bilanz für Q1 2023 wird am 24.05.2023 erwartet.

