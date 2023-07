CureVac Aktie News: CureVac am Montagmittag im Minus

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CureVac gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die CureVac-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 9,22 EUR ab.

Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 12:01 Uhr um 2,7 Prozent auf 9,22 EUR ab. Bei 9,21 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 9,37 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 20.168 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 09.07.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,29 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 65,81 Prozent hinzugewinnen. Am 27.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR ab. Mit Abgaben von 42,40 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 USD an.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat CureVac mit einem Umsatz von insgesamt 41,20 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.08.2023 terminiert.

