CureVac Aktie News: CureVac zieht am Mittwochnachmittag an

Um 04:22 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 13,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 13,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,16 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.198 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 27.08.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 64,33 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 79,25 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.08.2022 Kursverluste bis auf 12,27 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 8,77 Prozent wieder erreichen.

CureVac veröffentlichte am 25.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Voraussichtlich am 15.08.2022 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren.

