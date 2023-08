CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 8,06 EUR.

Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 8,06 EUR. Bei 8,16 EUR erreichte die CureVac-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,99 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28.937 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,67 EUR an. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 41,04 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.12.2022 (5,35 EUR). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 41,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte CureVac am 16.08.2023 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

