CureVac Aktie News: CureVac am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 5,06 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:13 Uhr 1,2 Prozent auf 5,06 EUR. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 5,01 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 5,10 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 40.488 CureVac-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,05 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 157,91 Prozent hinzugewinnen. Bei 4,69 EUR erreichte der Anteilsschein am 30.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 7,31 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 41,20 EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der CureVac-Ergebnisse für Q3 2024 erwarten Experten am 14.11.2024.

