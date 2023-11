CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag mit negativen Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung zuletzt um 0,6 Prozent auf 5,06 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:19 Uhr 0,6 Prozent auf 5,06 EUR. Zwischenzeitlich weitete die CureVac-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 5,03 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,15 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.812 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 158,89 Prozent wieder erreichen. Am 30.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 4,70 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 7,21 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

CureVac veröffentlichte am 25.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 14.11.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. CureVac dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 14.11.2024 präsentieren.

Redaktion finanzen.net

