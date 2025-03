CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagnachmittag in Rot

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie rutschte in der Tradegate-Sitzung um 1,2 Prozent auf 2,70 EUR ab.

Um 15:56 Uhr fiel die CureVac-Aktie. Im Tradegate-Handel rutschte das Papier um 1,2 Prozent auf 2,70 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CureVac-Aktie bisher bei 2,63 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 2,70 EUR. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 113.003 CureVac-Aktien.

Bei 4,98 EUR erreichte der Titel am 07.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 84,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,06 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 23,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

Am 12.11.2024 hat CureVac die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,66 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0,24 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.926,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 542,57 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,93 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte CureVac am 23.04.2025 präsentieren.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,793 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

