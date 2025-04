CureVac Aktie News: CureVac am Mittag in Grün

Kursentwicklung

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 3,4 Prozent.

Um 12:02 Uhr sprang die CureVac-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 3,4 Prozent auf 2,65 EUR zu. In der Spitze gewann die CureVac-Aktie bis auf 2,70 EUR. Bei 2,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 73.968 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 87,85 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,06 EUR. Dieser Wert wurde am 26.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,19 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 3,90 USD für die CureVac-Aktie.

CureVac veröffentlichte am 12.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,66 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent auf 542,57 Mio. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 17,93 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Am 21.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können CureVac-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass CureVac ein EPS in Höhe von 0,700 EUR in den Büchern stehen haben wird.

