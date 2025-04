CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag stärker

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CureVac. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 2,0 Prozent auf 2,61 EUR zu.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:19 Uhr 2,0 Prozent im Plus bei 2,61 EUR. In der Spitze gewann die CureVac-Aktie bis auf 2,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 2,60 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 24.982 CureVac-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.01.2025 bei 4,98 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 90,58 Prozent zulegen. Am 26.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,06 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,90 USD.

CureVac ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -0,24 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 542,57 Mio. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.926,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,93 Mio. USD in den Büchern standen.

Am 21.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. CureVac dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 29.04.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CureVac im Jahr 2024 0,700 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

