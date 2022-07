CureVac Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von CureVac

Aktien in diesem Artikel CureVac 14,37 EUR

2,28% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11.07.2022 12:22:00 Uhr 2,1 Prozent auf 14,37 EUR. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 13,91 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,91 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 23.814 CureVac-Aktien.

Bei 64,33 EUR erreichte der Titel am 27.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 77,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.06.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,36 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 16,19 Prozent sinken.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 15.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie letztlich leichter: CureVac beschuldigt BioNTech der Patentsrechtsverletzung

Impfstoff-Aktien Pfizer, BioNTech & Co: Die Angst vor Corona-Rückfällen keimt wieder real auf

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: nanantachoke / Shutterstock.com