CureVac Aktie News: CureVac am Mittag im Aufwind

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,14 EUR zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 8,14 EUR zu. Die CureVac-Aktie legte bis auf 8,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,01 EUR. Zuletzt wechselten via Tradegate 8.901 CureVac-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,65 EUR erreichte der Titel am 12.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CureVac-Aktie mit einem Kursplus von 67,71 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 34,75 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 USD.

CureVac veröffentlichte am 25.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,20 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,20 EUR eingefahren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte CureVac am 16.08.2023 präsentieren.

