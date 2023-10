CureVac Aktie News: CureVac stabilisiert sich am Mittwochvormittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von CureVac zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Im Stuttgart-Handel kam die CureVac-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 5,91 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte im Stuttgart-Handel um 09:11 Uhr bei 5,91 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Bei 5,96 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die höchsten Verluste verbuchte die CureVac-Aktie bis auf 5,87 EUR. Bei 5,87 EUR startete der Titel in den Stuttgart-Handelstag. Zuletzt stieg das Stuttgart-Volumen auf 2.000 CureVac-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (13,01 EUR) erklomm das Papier am 11.01.2023. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CureVac-Aktie somit 54,57 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,33 EUR. Dieser Wert wurde am 27.12.2022 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 10,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 20,00 USD für die CureVac-Aktie.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 41,20 EUR gegenüber 41,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von CureVac wird am 16.11.2023 gerechnet.

