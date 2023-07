CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag schwächer

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,4 Prozent auf 9,85 USD.

Die CureVac-Aktie musste um 16:07 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 3,4 Prozent auf 9,85 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die CureVac-Aktie bis auf 9,86 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,36 USD. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 148.708 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,31 USD. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 45,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 5,63 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 42,86 Prozent sinken.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz wurde auf 41,20 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 41,20 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von CureVac wird am 16.08.2023 gerechnet.

