Heute im Fokus
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Arm, Infineon, AMD, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende Erholungsjagd beim DAX geht weiter: Gewinne dank Aussicht auf Shutdown-Ende
Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November Webinar: ETF-Strategien mit Hebel und Aktien-Ideen - das Bulle und Bär-Depot im November
Kursentwicklung

CureVac Aktie News: CureVac steigt am Nachmittag

12.11.25 16:08 Uhr
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt sprang die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,30 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,59 EUR 0,07 EUR 1,46%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:46 Uhr sprang die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,30 USD zu. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,30 USD an. Bei 5,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.794 CureVac-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2025 bei 5,71 USD. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 7,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,38 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 123,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 USD für die CureVac-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 93,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,54 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 18.11.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
