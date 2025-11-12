CureVac Aktie News: CureVac steigt am Nachmittag

Kursentwicklung

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von CureVac. Zuletzt sprang die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,30 USD zu.

Um 15:46 Uhr sprang die CureVac-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 5,30 USD zu. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,30 USD an. Bei 5,28 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 16.794 CureVac-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.06.2025 bei 5,71 USD. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 7,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,38 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 123,16 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 5,00 USD für die CureVac-Aktie.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,24 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz lag bei 940000,00 USD – das entspricht einem Abschlag von 93,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 15,54 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von CureVac wird am 18.11.2025 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit