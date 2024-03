CureVac Aktie News: CureVac macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Blick

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die CureVac-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 3,46 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 16:08 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ Bsc-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 3,46 USD zu. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 3,51 USD. Bei 3,41 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 186.428 CureVac-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,36 USD) erklomm das Papier am 24.06.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 257,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,27 USD. Dieser Wert wurde am 08.03.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 5,35 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten CureVac-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 25.05.2022. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 24,40 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 24,40 EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte CureVac am 24.04.2024 präsentieren.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --0,964 EUR je CureVac-Aktie.

NASDAQ-Titel CureVac-Aktie nach Rekordtief erneut tiefer: Evercore-Analyst sieht gute Grundlage für Berufung in BioNTech-Rechtsstreit

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

NASDAQ-Titel BioNTech- und CureVac-Aktien fallen: Patentgericht verhandelt Streit der Impfstoff-Hersteller