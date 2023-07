CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag fester

So entwickelt sich CureVac

Die Aktie von CureVac zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die CureVac-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 10,38 USD.

Um 16:08 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 10,38 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die CureVac-Aktie bei 10,45 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 103.555 CureVac-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,31 USD) erklomm das Papier am 09.08.2022. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 37,86 Prozent hinzugewinnen. Bei 5,63 USD erreichte der Anteilsschein am 28.12.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,76 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 20,00 USD.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte CureVac am 16.08.2023 präsentieren.

