CureVac Aktie News: CureVac am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 2,78 EUR.

Das Papier von CureVac befand sich um 09:14 Uhr im Sinkflug und gab im Tradegate-Handel 1,1 Prozent auf 2,78 EUR ab. Die CureVac-Aktie gab in der Spitze bis auf 2,78 EUR nach. Bei 2,83 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.225 CureVac-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (4,98 EUR) erklomm das Papier am 07.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 78,81 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 26.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 2,06 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 35,01 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2023. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 3,90 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 12.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 1,66 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CureVac -0,24 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat CureVac im vergangenen Quartal 542,57 Mio. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CureVac 17,93 Mio. USD umsetzen können.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 23.04.2025 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,793 EUR je CureVac-Aktie.

