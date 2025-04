CureVac Aktie News: CureVac am Montagmittag gefragt

Aktie im Fokus

Die Aktie von CureVac zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 2,7 Prozent auf 2,85 EUR.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 11:59 Uhr 2,7 Prozent im Plus bei 2,85 EUR. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 2,87 EUR. Bei 2,80 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt stieg das Tradegate-Volumen auf 162.229 CureVac-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 74,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,06 EUR. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 38,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

CureVac ließ sich am 10.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,16 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CureVac ein EPS von -0,24 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,43 Mio. USD – das entspricht einem Minus von 13,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,93 Mio. USD in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von CureVac rechnen Experten am 29.04.2026.

Analysten gehen davon aus, dass CureVac 2025 einen Verlust in Höhe von -0,503 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Ausblick: CureVac gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CureVac-Aktie mit Höhenflug: Erster Erfolg im Patentstreit mit BioNTech

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers