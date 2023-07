CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag im Aufwind

Aktienentwicklung

Die Aktie von CureVac zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 9,16 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:50 Uhr 0,7 Prozent auf 9,16 EUR. Die CureVac-Aktie zog in der Spitze bis auf 9,29 EUR an. Bei 9,07 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 39.960 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 13,99 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 52,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,35 EUR. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,56 Prozent.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 25.05.2022. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 41,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 41,20 EUR.

Am 16.08.2023 dürfte die Q2 2023-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

