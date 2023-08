CureVac Aktie News: CureVac reagiert am Mittag positiv

So bewegt sich CureVac

Die Aktie von CureVac gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 0,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im Tradegate-Handel gewann die Aktie um 11:53 Uhr 0,1 Prozent auf 8,20 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 8,26 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 8,23 EUR. Von der CureVac-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.929 Stück gehandelt.

Am 18.08.2022 markierte das Papier bei 13,58 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 65,61 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 54,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 äußerte sich CureVac zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 16.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

