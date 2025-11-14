CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,29 USD abwärts.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von CureVac gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 5,29 USD abwärts. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 5,26 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 16.680 CureVac-Aktien den Besitzer.
Am 13.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,94 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,38 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 USD für die CureVac-Aktie aus.
Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 99,83 Prozent auf 940000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 542,57 Mio. USD in den Büchern gestanden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.
Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je CureVac-Aktie.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie
Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins
BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich
Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit
Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com
Nachrichten zu CureVac
Analysen zu CureVac
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.01.2023
|CureVac Buy
|UBS AG
|06.01.2023
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.2021
|CureVac Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.02.2021
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.2020
|CureVac buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.06.2025
|CureVac Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.2024
|CureVac Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für CureVac nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen