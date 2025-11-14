DAX23.887 -0,6%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,25 -1,7%Nas23.031 +0,7%Bitcoin83.629 -2,5%Euro1,1619 -0,2%Öl64,47 +2,2%Gold4.104 -1,6%
US-Fed im Fokus: DAX geht deutlich tiefer ins Wochenende -- Kryptowährungen brechen ein -- Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag billiger

14.11.25 16:08 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 5,29 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CureVac
4,54 EUR -0,01 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von CureVac gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 15:47 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 5,29 USD abwärts. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 5,26 USD ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,30 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 16.680 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 13.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,71 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,94 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,38 USD. Dieser Wert wurde am 21.11.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 55,10 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 5,00 USD für die CureVac-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 20.05.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,24 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,66 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 99,83 Prozent auf 940000,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 542,57 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2025 einen Verlust in Höhe von -0,542 EUR je CureVac-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Nächster Schritt bei CureVac-Übernahme durch BioNTech - Aktien uneins

BioNTech darf Konkurrent CureVac übernehmen - Aktien uneinheitlich

Aktien von CureVac, BioNTech und Pfizer uneinheitlich: Einigung im US-Patentstreit

Analysen zu CureVac

DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
19.01.2023CureVac BuyUBS AG
06.01.2023CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.07.2021CureVac BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.02.2021CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.11.2020CureVac buyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
13.06.2025CureVac HoldJefferies & Company Inc.
02.09.2024CureVac HoldDeutsche Bank AG
mehr Analysen