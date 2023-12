CureVac Aktie News: CureVac am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,8 Prozent auf 4,92 EUR.

Um 12:03 Uhr sprang die CureVac-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 4,92 EUR zu. Im Tageshoch stieg die CureVac-Aktie bis auf 4,99 EUR. Mit einem Wert von 4,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via Tradegate 36.257 CureVac-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 13,10 EUR erreichte der Titel am 11.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 166,26 Prozent hinzugewinnen. Am 30.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,70 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 4,57 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 25.05.2022 vor. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.04.2024 erfolgen.

