CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag gefragt

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 3,02 EUR.

Das Papier von CureVac legte um 16:07 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,6 Prozent auf 3,02 EUR. Die CureVac-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 3,09 EUR. Bei 3,06 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 75.068 Stück.

Am 07.01.2025 erreichte der Anteilsschein mit 4,98 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 64,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 07.04.2025 auf bis zu 2,10 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 30,44 Prozent wieder erreichen.

Für CureVac-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 10.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,16 USD gegenüber -0,42 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 36,42 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 15,43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 24,27 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 21.05.2025 erfolgen.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -0,492 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

