CureVac Aktie News: CureVac am Donnerstagmittag mit Verlusten

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 9,32 EUR. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 9,29 EUR ein. Den Handelstag beging das Papier bei 9,39 EUR. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.763 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.07.2022 bei 15,36 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 64,76 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.12.2022 bei 5,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 43,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 20,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 25.05.2022 vor. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 41,20 EUR gegenüber 41,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.08.2023 terminiert.

