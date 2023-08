CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CureVac gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 8,31 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Der CureVac-Aktie ging im Tradegate-Handel die Puste aus. Um 09:15 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 8,31 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 8,31 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 8,32 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 6.970 CureVac-Aktien.

Am 18.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 13,58 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 63,42 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 20,00 USD an.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 41,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Die CureVac-Bilanz für Q2 2023 wird am 16.08.2023 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ in Rot: Fehlschlag bei Corona-Impfstoff hält CureVac in den roten Zahlen

CureVac-Aktie im Rallymodus: UBS verdoppelt CureVac-Kursziel

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland