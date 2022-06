CureVac Aktie News: CureVac gibt am Donnerstagvormittag nach

Aktien in diesem Artikel CureVac 12,98 EUR

0,36% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 16.06.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 13,02 EUR. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 13,02 EUR. Bei 13,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 567 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 83,39 EUR erreichte der Titel am 17.06.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,39 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Am 14.06.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,51 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 4,11 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,00 USD.

Am 25.05.2022 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. CureVac hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,08 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,62 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,40 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 144,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CureVac einen Umsatz von 10,00 EUR eingefahren.

Am 15.08.2022 dürfte die Q2 2022-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass CureVac 2023 einen Verlust in Höhe von -1,257 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

CureVac-Aktie im Minus: CureVac übernimmt Krebsspezialisten

CureVac-Aktie deutlich schwächer: CureVac spürt immer noch Folgen von Impfstoff-Misserfolg

Ausgewählte Hebelprodukte auf CureVac Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CureVac

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com