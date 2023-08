CureVac Aktie News: CureVac am Mittwochmittag mit grünen Vorzeichen

Aktie im Blick

Die Aktie von CureVac gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,1 Prozent auf 8,49 EUR.

Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere um 12:02 Uhr 1,1 Prozent. Die CureVac-Aktie legte bis auf 8,54 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 8,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 17.832 Stück.

Am 18.08.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 13,58 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 37,44 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,00 USD je CureVac-Aktie an.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Mit einem Umsatz von 41,20 EUR, gegenüber 41,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 16.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

