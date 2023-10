CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Montagnachmittag südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von CureVac gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 5,50 EUR abwärts.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:00 Uhr 1,8 Prozent im Minus bei 5,50 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die CureVac-Aktie bis auf 5,50 EUR. Bei 5,70 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 36.626 CureVac-Aktien.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,10 EUR an. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 58,02 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,31 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,44 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 20,00 USD für die CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 hat CureVac die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 41,20 EUR. Im Vorjahresviertel hatte CureVac 41,20 EUR umgesetzt.

Am 16.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

