CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von CureVac. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 3,45 EUR zu.

Das Papier von CureVac konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,2 Prozent auf 3,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die CureVac-Aktie bei 3,49 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 3,41 EUR. Zuletzt wechselten 11.399 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 markierte das Papier bei 4,98 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 44,29 Prozent. Bei 2,06 EUR fiel das Papier am 26.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 40,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CureVac-Aktie.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je CureVac-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 3,90 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 12.11.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,66 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,24 USD erwirtschaftet worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2.926,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 542,57 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 17,93 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die CureVac-Bilanz für Q4 2024 wird am 23.04.2025 erwartet.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem CureVac-Gewinn in Höhe von 0,793 EUR je Aktie aus.

