CureVac Aktie News: Anleger schicken CureVac am Dienstagvormittag ins Plus

Die Aktie von CureVac zählt am Dienstagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die CureVac-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 3,40 EUR.

Um 09:20 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 3,40 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 3,44 EUR. Bei 3,43 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 9.079 CureVac-Aktien.

Am 07.01.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,98 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 46,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 2,06 EUR erreichte der Anteilsschein am 26.04.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 39,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

CureVac gewährte am 12.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,66 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2.926,05 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 542,57 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 17,93 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die CureVac-Bilanz für Q4 2024 wird am 23.04.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 0,793 EUR je Aktie belaufen.

