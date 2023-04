CureVac Aktie News: CureVac am Dienstagmittag mit Abschlägen

Aktien in diesem Artikel CureVac 7,25 EUR

Die CureVac-Aktie notierte um 12:02 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 7,25 EUR. Das bisherige Tagestief markierte CureVac-Aktie bei 7,18 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,21 EUR. Zuletzt wechselten 17.136 CureVac-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 19,05 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.05.2022 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,94 Prozent hinzugewinnen. Am 27.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 36,51 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel der CureVac-Aktie wird bei 20,00 USD angegeben.

Am 25.05.2022 hat CureVac in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt.

Voraussichtlich am 24.05.2023 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren.

