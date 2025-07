CureVac Aktie News: CureVac am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,2 Prozent auf 4,63 EUR.

Die CureVac-Aktie musste um 09:13 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 4,63 EUR abwärts. Die CureVac-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 4,61 EUR ab. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 4,61 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.254 CureVac-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 4,98 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.01.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,56 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,10 EUR ab. Abschläge von 54,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte CureVac 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 4,45 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CureVac am 20.05.2025. Das EPS lag bei -0,24 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,34 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat CureVac 940000,00 USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 93,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 13,43 Mio. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 14.08.2025 erwartet.

In der Bilanz 2027 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,199 EUR je CureVac-Aktie stehen.

