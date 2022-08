CureVac Aktie News: CureVac am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktien in diesem Artikel CureVac 13,09 EUR

Das Papier von CureVac befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,4 Prozent auf 13,03 EUR ab. In der Spitze büßte die CureVac-Aktie bis auf 12,89 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,09 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 35.153 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (64,33 EUR) erklomm das Papier am 27.08.2021. 79,75 Prozent Plus fehlen der CureVac-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 12,27 EUR fiel das Papier am 03.08.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 6,18 Prozent sinken.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CureVac am 25.05.2022.

CureVac wird die nächste Bilanz für Q3 2022 voraussichtlich am 05.12.2022 vorlegen.

