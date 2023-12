CureVac Aktie News: CureVac schiebt sich am Montagvormittag vor

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von CureVac gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die CureVac-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 5,64 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von CureVac konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,4 Prozent auf 5,64 EUR. In der Spitze gewann die CureVac-Aktie bis auf 5,78 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 5,62 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 45.784 CureVac-Aktien.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 13,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 132,27 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 30.10.2023 bei 4,70 EUR. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 16,76 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 41,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41,20 EUR gelegen.

Die CureVac-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech- und CureVac-Aktien fallen: Patentgericht verhandelt Streit der Impfstoff-Hersteller

NASDAQ-Titel CureVac-Aktie dennoch in Grün: Weiterhin Quartalsverluste

BioNTech-Konkurrent CureVac-Aktie höher: mRNA-Grippeimpfstoff macht wohl Fortschritte