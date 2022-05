CureVac Aktie News: CureVac am Mittag auf grünem Terrain

Aktien in diesem Artikel CureVac 16,76 EUR

Die CureVac-Aktie notierte im XETRA-Handel um 19.05.2022 12:04:00 Uhr in Grün und gewann 1,1 Prozent auf 16,89 EUR. Bei 17,25 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 17,05 EUR. Bisher wurden heute 45.935 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 09.06.2021 markierte das Papier bei 101,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CureVac-Aktie derzeit noch 83,37 Prozent Luft nach oben. Bei 13,08 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 29,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 123,00 USD.

Am 28.04.2022 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2021 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,40 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 39,18 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 552,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte CureVac am 25.05.2022 präsentieren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2023 -1,654 EUR je Aktie in den CureVac-Büchern.

