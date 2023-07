CureVac Aktie News: CureVac gewinnt am Mittwochnachmittag an Fahrt

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 1,5 Prozent auf 8,83 EUR.

Um 16:04 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 8,83 EUR. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 8,83 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 8,71 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 40.394 CureVac-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 13,98 EUR. Gewinne von 58,32 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 27.12.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 5,31 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 66,26 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 20,00 USD je CureVac-Aktie aus.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte CureVac am 16.08.2023 vorlegen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

CureVac-Aktie an der NASDAQ in Rot: Fehlschlag bei Corona-Impfstoff hält CureVac in den roten Zahlen

CureVac-Aktie im Rallymodus: UBS verdoppelt CureVac-Kursziel

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland