CureVac Aktie News: CureVac legt am Dienstagnachmittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt konnte die Aktie von CureVac zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,6 Prozent auf 7,46 EUR.

Um 15:51 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 7,46 EUR. Die CureVac-Aktie legte bis auf 7,53 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,33 EUR. Zuletzt wechselten 52.816 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 11.01.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,05 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 74,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CureVac-Aktie. Am 28.12.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CureVac-Aktie 28,24 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 41,20 EUR. Im Vorjahresviertel waren 41,20 EUR in den Büchern gestanden.

Am 16.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von CureVac veröffentlicht werden.

