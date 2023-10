CureVac Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von CureVac

EQS-News: CureVac Reports Progress in Intellectual Property Infringement Case Against BioNTech in Germany

CureVac-Aktie an der NASDAQ unter Druck: CureVac investiert bis zu 150 Millionen Euro in neue Anlage

Vertex Pharmaceuticals, Gilead Sciences And 2 Other Stocks Insiders Are Selling

Pfizer Decides To Raise COVID-19 Treatment Pill Price, Defends Itself Amid Criticism for Cost Increase

Roche Reports Nine Months Sales Growth Despite Lower Sales From COVID-19 Products

Börse Europa in Rot: STOXX 50 nachmittags in Rot

Verluste in Zürich: SLI zeigt sich am Nachmittag leichter

Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Heute im Fokus

Heidelberg Materials stockt Ausblick auf. EU-Arzneimittelbehörde warnt vor gefälschten Diabetes-Pens von Novo Nordisk. ProSiebenSat.1-Chef übernimmt zusätzlich Führung von Tochter Seven One. Elon Musk dementiert Bericht über Rückzug von X aus Europa. OpenAI will bei bei Aktienverkauf offenbar Milliardenbewertung anstreben. Nokia kündigt Stellenabbau an. Clariant setzt sich gegen Schadensersatzforderung von Shell zur Wehr.