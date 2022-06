CureVac Aktie News: CureVac am Mittag behauptet

Aktien in diesem Artikel CureVac 13,43 EUR

Die CureVac-Aktie zeigte sich um 20.06.2022 12:22:00 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,63 EUR an der Tafel. Die CureVac-Aktie legte bis auf 13,77 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die CureVac-Aktie bis auf 13,34 EUR. Bei 13,69 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 16.663 CureVac-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 64,51 EUR erreichte der Titel am 01.07.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die CureVac-Aktie damit 78,87 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 16.06.2022 gab der Anteilsschein bis auf 12,36 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CureVac-Aktie derzeit noch 10,24 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 123,00 USD für die CureVac-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte CureVac am 25.05.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,08 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte CureVac ebenfalls -0,62 EUR je Aktie eingebüßt. Im abgelaufenen Quartal hat CureVac 24,40 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 144,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte CureVac am 15.08.2022 vorlegen.

In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -1,257 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

