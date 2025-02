CureVac Aktie News: CureVac am Freitagvormittag im Aufwind

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CureVac legte zuletzt zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 3,13 EUR.

Die Aktie notierte um 09:08 Uhr mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 3,13 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die CureVac-Aktie bei 3,17 EUR. Bei 3,10 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via Tradegate 5.673 CureVac-Aktien den Besitzer.

Am 07.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 4,98 EUR an. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 37,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 26.04.2024 bei 2,06 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 34,04 Prozent wieder erreichen.

Für CureVac-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 3,90 USD für die CureVac-Aktie aus.

Am 12.11.2024 legte CureVac die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,66 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,24 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2.926,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 17,93 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 542,57 Mio. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 23.04.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Gewinn von 0,793 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur CureVac-Aktie

Wem gehört CureVac? Das sind die größten Anteilseigner des Tübinger Impfstoffentwicklers

Nach erstem Vogelgrippe-Todesfall in den USA: Impf-Titel wie Moderna, Novavax und Co. nach starken Gewinnen tiefer

CureVac-Aktie klettert zweistellig: CureVac richtet strategischen Fokus auf die Forschung aus