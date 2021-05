CureVac-Aktie aktuell: Anleger schicken CureVac auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel CureVac 94,19 EUR

Die CureVac-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,8 Prozent im Minus bei 94,13 EUR. Bei 93,08 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 94,40 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 9.092 CureVac-Aktien den Besitzer.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 123,00 EUR für die CureVac-Aktie. In der CureVac-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

CureVac ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein.

