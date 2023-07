CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Freitagmittag fester

Kursverlauf

Die Aktie von CureVac zählt am Freitagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von CureVac konnte zuletzt klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,8 Prozent auf 8,66 EUR.

Die CureVac-Aktie notierte im Tradegate-Handel um 12:03 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 8,66 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die CureVac-Aktie bei 8,74 EUR. Mit einem Wert von 8,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.963 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 13,98 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 61,43 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.12.2022 bei 5,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 38,67 Prozent könnte die CureVac-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 20,00 USD.

Am 25.05.2022 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Umsatzseitig standen 41,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 41,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 16.08.2023 erfolgen.

