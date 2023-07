CureVac Aktie News: CureVac tendiert am Freitagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die CureVac-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 9,36 USD nach.

Die CureVac-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:07 Uhr um 2,5 Prozent auf 9,36 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CureVac-Aktie bisher bei 9,27 USD. Die NASDAQ Bsc-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,61 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 103.277 CureVac-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (14,31 USD) erklomm das Papier am 09.08.2022. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CureVac-Aktie 52,88 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Abschläge von 39,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die CureVac-Aktie im Durchschnitt mit 20,00 USD.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. CureVac hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte CureVac am 16.08.2023 präsentieren.

