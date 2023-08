CureVac Aktie News: CureVac zeigt sich am Montagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von CureVac zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CureVac legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 8,33 EUR.

Um 11:46 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,3 Prozent auf 8,33 EUR. Der Kurs der CureVac-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 8,34 EUR zu. Bei 8,19 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten CureVac-Aktien beläuft sich auf 20.901 Stück.

Am 11.01.2023 markierte das Papier bei 13,05 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 56,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 5,35 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,74 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 20,00 USD.

Am 25.05.2022 lud CureVac zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 41,20 EUR im Vergleich zu 41,20 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 16.11.2023 dürfte CureVac Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren.

