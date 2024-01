CureVac Aktie News: CureVac am Vormittag mit Aufschlag

Aktie im Fokus

Die Aktie von CureVac zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,3 Prozent auf 3,35 EUR zu.

Um 09:21 Uhr sprang die CureVac-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 3,35 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die CureVac-Aktie bisher bei 3,39 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 3,37 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.557 CureVac-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.01.2023 auf bis zu 11,43 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CureVac-Aktie liegt somit 70,69 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2023 Kursverluste bis auf 3,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 7,46 Prozent würde die CureVac-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CureVac in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 24,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 24,40 EUR in den Büchern gestanden.

Die CureVac-Bilanz für Q4 2023 wird am 24.04.2024 erwartet.

Redaktion finanzen.net

