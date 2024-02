CureVac Aktie News: CureVac am Mittag fester

CureVac im Blick

Die Aktie von CureVac zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Im Tradegate-Handel gewannen die CureVac-Papiere zuletzt 0,5 Prozent.

Um 11:59 Uhr ging es für das CureVac-Papier aufwärts. Im Tradegate-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 3,19 EUR. Zwischenzeitlich stieg die CureVac-Aktie sogar auf 3,20 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 3,17 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 38.774 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 27.06.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,34 EUR an. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 256,04 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2023 bei 3,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die CureVac-Aktie mit einem Verlust von 2,67 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten CureVac-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 24,40 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 24,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte CureVac am 24.04.2024 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,917 EUR je CureVac-Aktie.

