CureVac Aktie News: CureVac gibt am Donnerstagvormittag nach

CureVac im Fokus

Die Aktie von CureVac gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CureVac-Aktie notierte zuletzt im BMN-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 3,18 EUR.

Um 09:21 Uhr rutschte die CureVac-Aktie in der BMN-Sitzung um 0,2 Prozent auf 3,18 EUR ab. Das Tagestief markierte die CureVac-Aktie bei 3,13 EUR. Bei 3,18 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 25.775 CureVac-Aktien gehandelt.

Am 27.06.2023 erreichte der Anteilsschein mit 11,32 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 256,54 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,03 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CureVac-Aktie 4,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2022 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR.

CureVac ließ sich am 25.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig standen 24,40 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CureVac 24,40 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 24.04.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass CureVac im Jahr 2023 -0,917 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

