CureVac Aktie News: CureVac präsentiert sich am Nachmittag fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von CureVac. Zuletzt sprang die CureVac-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 2,81 EUR zu.

Die CureVac-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 16:03 Uhr 1,7 Prozent im Plus bei 2,81 EUR. Bei 2,85 EUR markierte die CureVac-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 2,78 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 73.732 CureVac-Aktien umgesetzt.

Am 07.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 4,98 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 77,03 Prozent hinzugewinnen. Am 26.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,06 EUR. Mit Abgaben von 26,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an CureVac-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die CureVac-Aktie bei 3,90 USD.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte CureVac am 10.04.2025. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,16 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,24 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,94 Prozent auf 15,43 Mio. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 17,93 Mio. USD gelegen.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 21.05.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können CureVac-Anleger Experten zufolge am 29.04.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CureVac einen Verlust von -0,524 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

