CureVac Aktie News: Anleger schicken CureVac am Freitagnachmittag ins Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CureVac. Die Aktionäre schickten das Papier von CureVac nach oben. Im NASDAQ Bsc-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,6 Prozent auf 7,53 USD.

Die CureVac-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 16:08 Uhr 1,6 Prozent im Plus bei 7,53 USD. In der Spitze legte die CureVac-Aktie bis auf 7,55 USD zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 7,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.990 CureVac-Aktien.

Bei 12,79 USD erreichte der Titel am 12.01.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 69,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,63 USD. Dieser Wert wurde am 28.12.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der CureVac-Aktie ist somit 25,23 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gaben als mittleres Kursziel 20,00 USD an.

CureVac gewährte am 25.05.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 41,20 EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 41,20 EUR eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird für den 16.11.2023 terminiert.

